Грубец: КХЛ должна изменить контракты легионеров, выплачивать зарплаты в долларах

Голкипер омского «Авангарда» Шимон Грубец высказался о выступлении легионеров в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги.
«Никто не знает, что будет в следующем сезоне, будут в КХЛ легионеры или не будут. Пока не могу ничего сказать, я жду, что будет дальше, как и вся лига.
Захотят ли в следующем сезоне чешские хоккеисты играть в клубах КХЛ? Вопрос в том, что решит КХЛ. И она точно должна изменить контракты для легионеров. Например, зарплаты по контрактам должны быть прописаны и выплачиваться в долларах.
Я пытался вывести деньги из России, но без шансов. Все мои рубли застряли в России, так что я жду, когда вновь откроют банковские переводы. Но в России осталось только две зарплаты и бонусы», — сказал Грубец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
- 7 апреля 2022
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