«Трактор» минимально обыгрывает «Металлург» после второго периода матча плей-офф КХЛ

В эти минуты в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» проходит третий матч в рамках финала Восточной конференции Кубка Гагарина — 2022 между местным «Трактором» и магнитогорским «Металлургом». По окончании второго периода хозяева ведут со счётом 1:0.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



На 23-й минуте встречи в ситуации «пять на четыре» шайбу забросил нападающий «Трактора» Никита Тертышный. Челябинцы расположились в зоне, Лоуренс Пилут набросил от синей линии — Никита Тертышный удачно подставил клюшку и переправил шайбу в сетку.



Напомним, счёт в серии между клубами — 1-1. В первом матче победу одержали подопечные Ильи Воробьёва со счётом 3:2, во втором сильнее оказался «Трактор» — 6:4.