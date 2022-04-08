Грубец: я не мог уехать из «Авангарда». Как бы потом смотрел ребятам в глаза?

Голкипер омского «Авангарда» Шимон Грубец рассказал, почему не покинул клуб во время плей-офф Кубка Гагарина — 2022.



«Я не мог уехать. Это ведь моя команда, все ребята в меня верили. Как бы я потом смотрел им в глаза, если бы уехал? Если бы я играл в защите или нападении, ситуация, наверное, была бы немного другой. Но я вратарь, самый важный игрок в команде. Если бы вратарь уехал, это бы стало большим ударом для команды. Я просто не мог так поступить, но решение далось тяжело.



В клубе не давили, но давили из Чехии. Но плюс ко всему у меня контракт на следующий год, если бы я уехал, пришлось бы платить неустойку. Было много причин, по которым я не мог уехать.



После второго матча с «Ак Барсом» легионеры собрались, в клубе хотели знать, остаёмся мы или нет. Я сказал ребятам то же самое, что и вам – что это моя команда, и я должен быть с ней до конца.



В Чехии писали, что КХЛ держит легионеров в заложниках? Столько разных новостей, никогда не знаешь, что правда, а что нет. Поэтому я не читаю новостей. Говорю честно – мы не были заложниками в КХЛ. Но ситуация была тяжёлой, если посмотреть контракты, у нас не было варианта уехать. И вратарю тяжело бросить команду, очень непростая ситуация и очень непростой сезон. Но я очень рад, что жена с сыном уехали из России перед Олимпиадой», — сказал Грубец в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.