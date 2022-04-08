Грубец: Хартли становился чемпионом везде, где тренировал. Он — настоящая легенда

Голкипер «Авангарда» Шимон Грубец прокомментировал работу с бывшим главным тренером клуба Бобом Хартли.



«Было много эмоций, ведь мы проиграли последний матч Хартли. Он ещё до начала серии знал, что это покинет команду после этого сезона. Все игроки хотели для него оставить на льду всё. Понимаю, почему он это сделал. Он становился чемпионом везде, где тренировал, сейчас главное – это семья. Хартли – настоящая легенда.



Да, он жёсткий, но для меня было очень важно, что он полностью доверял тренеру вратарей и слушал его. Многие главные тренеры считают, что они понимают вратарей, тоже пытаются их тренировать. Хартли так не делал, он всегда говорил – есть Сергей, он всё знает о вратарях, и я ему доверяю. Уважаю такую позицию, она мне очень нравится», — сказал Грубец в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.



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