Генменеджер «Сан-Хосе» Уилсон, проработавший на должности 19 лет, покинул клуб

Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Даг Уилсон покинул свой пост, сообщает официальный сайт клуба.
«Последние 19 лет работы генеральным менеджером «Сан-Хосе Шаркс» были для меня привилегией и одним из самых насыщенных и приятных периодов в моей жизни. Мне невероятно повезло работать с одними из самых талантливых и страстных людей в хоккее.
Я хочу поблагодарить Хассо Платтнера, а также предыдущих владельцев за невероятную возможность и доверие, которое они оказали мне и нашему персоналу. Я также хочу поблагодарить всех тренеров, игроков, скаутов и членов хоккейной команды, а также отдел, с которым я работал на протяжении многих лет, за их самоотверженность и приверженность нашей организации. Я хочу поблагодарить поклонников команды «Сан-Хосе». Ваш энтузиазм и поддержка не имеют себе равных, я буду дорожить воспоминаниями о том, что происходило в эти почти два десятилетия», — заявил Уилсон.
Отметим, что 64-летний функционер являлся генменеджером «Шаркс» с 2003 года. При нём «Сан-Хосе» выиграл «Президентс Трофи» в 2009 году, пять раз доходил до финала плей-офф Западной конференции, а в 2016 году вышел в финал Кубка Стэнли.
- 7 апреля 2022
-
21:35
-
21:15
-
21:00
-
20:40
-
20:23
-
20:02
-
19:46
-
19:35
-
19:25
-
19:03
-
18:31
-
18:14
-
17:33
-
17:22
-
16:47
-
16:35
-
16:12
-
15:48
-
15:39
-
15:34
-
15:07
-
15:00
-
14:20
-
14:11
-
13:00
-
12:45
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:34
-
10:30
-
10:13
-
09:56
-
09:30