Генменеджер «Сан-Хосе» Уилсон, проработавший на должности 19 лет, покинул клуб

Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Даг Уилсон покинул свой пост, сообщает официальный сайт клуба.



«Последние 19 лет работы генеральным менеджером «Сан-Хосе Шаркс» были для меня привилегией и одним из самых насыщенных и приятных периодов в моей жизни. Мне невероятно повезло работать с одними из самых талантливых и страстных людей в хоккее.



Я хочу поблагодарить Хассо Платтнера, а также предыдущих владельцев за невероятную возможность и доверие, которое они оказали мне и нашему персоналу. Я также хочу поблагодарить всех тренеров, игроков, скаутов и членов хоккейной команды, а также отдел, с которым я работал на протяжении многих лет, за их самоотверженность и приверженность нашей организации. Я хочу поблагодарить поклонников команды «Сан-Хосе». Ваш энтузиазм и поддержка не имеют себе равных, я буду дорожить воспоминаниями о том, что происходило в эти почти два десятилетия», — заявил Уилсон.



Отметим, что 64-летний функционер являлся генменеджером «Шаркс» с 2003 года. При нём «Сан-Хосе» выиграл «Президентс Трофи» в 2009 году, пять раз доходил до финала плей-офф Западной конференции, а в 2016 году вышел в финал Кубка Стэнли.