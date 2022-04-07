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Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 7 апреля

Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 7 апреля
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Сегодня, 7 апреля, состоялась одна встреча третьего раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Магнитогорский «Металлург» в гостях одержал победу над челябинским «Трактором» со счётом 2:1. Шайбами в составе «Магнитки» отметились Николай Голдобин и Ярослав Хабаров, у челябинцев отметился Никита Тертышный.

КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 3-й матч
07 апреля 2022, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Тертышный (Пилут, Ткачёв) – 22:06 (5x4)   1:1 Хабаров (Николаев, Акользин) – 48:04 (5x5)   1:2 Голдобин (Лайпсик, Дронов) – 50:00 (5x5)

После трёх встреч счёт в серии — 2-1 в пользу «Металлурга». Следующий матч серии состоится в субботу, 9 апреля, в Челябинске. Начало — в 15:00 по московскому времени.

В другой полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2022 встречаются санкт-петербургский СКА и московский ЦСКА (1-2).

Напомним, в финале Кубка Гагарина — 2021 омский «Авангард» одержал победу в серии над ЦСКА (4-2) и стал обладателем трофея.

Сетка плей-офф Кубка Гагарина — 2022

Запад:

СКА — ЦСКА, 1-2.

Восток:

«Металлург» — «Трактор», 2-1.

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