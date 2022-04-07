Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 7 апреля

Сегодня, 7 апреля, состоялась одна встреча третьего раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.



Магнитогорский «Металлург» в гостях одержал победу над челябинским «Трактором» со счётом 2:1. Шайбами в составе «Магнитки» отметились Николай Голдобин и Ярослав Хабаров, у челябинцев отметился Никита Тертышный.

После трёх встреч счёт в серии — 2-1 в пользу «Металлурга». Следующий матч серии состоится в субботу, 9 апреля, в Челябинске. Начало — в 15:00 по московскому времени.



В другой полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2022 встречаются санкт-петербургский СКА и московский ЦСКА (1-2).



Напомним, в финале Кубка Гагарина — 2021 омский «Авангард» одержал победу в серии над ЦСКА (4-2) и стал обладателем трофея.



Сетка плей-офф Кубка Гагарина — 2022



Запад:



СКА — ЦСКА, 1-2.



Восток:



«Металлург» — «Трактор», 2-1.



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