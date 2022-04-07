Тертышный: «Трактор» перестраховывается и уходит в оборону. Это играет с нами злую шутку

Нападающий «Трактора» Никита Тертышный прокомментировал поражение во встрече с «Металлургом» (1:2).



«Хороший, боевой матч. Тут говорить нечего – проиграли игру за две минуты. «Металлург» хорошо воспользовался моментами, которые у них были, а мы их немного растратили. В конце они сыграли с нами злую шутку.

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«Трактор» в первой половине играл агрессивно, шёл в прессинг. Почему такую систему игры не удаётся продержать на протяжении 60 минут? Физики нам хватает. Скорее, это больше психологический момент – мы уходим в оборону, немного перестраховываемся. Это играет с нами злую шутку. Мне хочется придерживаться такой же агрессивной манеры игры.

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Всегда приятно играть дома при полных трибунах. Это дорогого стоит – внимание болельщиков. Весь Урал здесь сегодня был – из глубинок, из Екатеринбурга. Это классная атмосфера.

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За счёт чего можно перевернуть второй матч в Челябинске? Во-первых, забить первыми. «Металлург» сегодня молодцы, а мы нет. Завтра новый день, послезавтра новая игра. Всё с чистого листа. Мы посмотрим видео и разберём ошибки, выйдем с чистой головой и чистыми мыслями.

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Василий Кошечкин был одной из главных причин победы «Металлурга»? Не люблю комментировать игру соперников. Василий – хороший, габаритный, опытный вратарь. У него много регалий. Он может сыграть в моменте, что он сегодня и сделал. Могу только поздравить его с победой. У нас ещё много матчей впереди, посмотрим, сыграет ли он так в следующих играх.

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Налаживаются отношения в нашей тройке. Сегодня чуть полегче. Нужно придерживаться тактики, сыграть на моменте, мы это умеем. Мы притёрлись и дополняем друг друга. Сейчас всё хорошо.

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Такая игра в обороне – это инициатива тренерского штаба или игроков? Второе. Это на подсознании. Просто ребята понимают, что стоит на кону. Может быть, это на нас немного давит и поэтому мы уходим назад. Повторюсь, это всего лишь одна игра. Сегодня мы так сделали, в следующем матче будем действовать иначе», — цитирует Тертышного пресс-служба «Трактора».