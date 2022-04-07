Назаров: ничего страшного в поражении СКА нет. Их серия с ЦСКА только начинается

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров, ранее возглавлявший СКА, прокомментировал ход серии петербургского клуба с ЦСКА в рамках финала Западной конференции Кубка Гагарина — 2022 (1-2).
«В этой серии всё только разгорается, всё только начинается. Все понимают, что это уже топ-4. Это почётно. Для любого тренера, для любого руководителя в КХЛ. На ребятах нет давления. То, что произошло в третьем матче серии, когда ЦСКА забросил шесть за период, — такое случается. Это плей-офф.
Без разницы, проиграл ты матч 1:2 или 2:6. Ты можешь великолепно сыграть, но уступить в одну шайбу. А можно проиграть с разницей в четыре шайбы – результат один. Ничего страшного в поражении СКА нет. Это один проигранный матч, и только. Эта серия только начинается», — приводит слова Назарова «РИА Новости Спорт».
- 7 апреля 2022
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