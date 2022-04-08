Панарин отметился 20-й шайбой в сезоне в игре с «Питтсбургом». Это его 500-й матч в НХЛ

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Питтсбург Пингвинз». Идёт 2-й период, хозяева ведут – 2:0.

В середине второй двадцатиминутки свою юбилейную – 20-ю шайбу в нынешнем сезоне удалось забросить 30-летнему российскому форварду «синерубашечников» Артемию Панарину. Ему ассистировали нападающий Эндрю Копп и защитник Джейкоб Труба.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, на счету Артемия уже 85 (20+65) очков в нынешнем сезоне НХЛ при коэффициенте полезности «+12» и 18 минутах штрафного времени. Эта игра стала для Панарина 500-й в НХЛ, в них он совершил 558 (185+373) результативных действия.