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«Филадельфия» обыграла «Коламбус». У Проворова передача и «+1»

«Филадельфия» обыграла «Коламбус». У Проворова передача и «+1»
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В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Филадельфию Флайерз». Победу в матче одержали гости — 4:1.

У хозяев отличился Эрик Робинсон, которому ассистировали Шон Курали и Владислав Гавриков. Российский защитник провёл на льду 22 минуты 11 секунд. Теперь на его счету 31 (5+26) очко в текущем сезоне НХЛ.

В составе гостей забивали Кевин Коннотон, Оуэн Типпетт, Ноа Кейтс и Трэвис Конечны. Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметился голевой передачей. Его игровое время составило 21 минуту и 40 секунд, а показатель полезности «+1». Теперь в его активе 24 (7+17) балла.

После 72 матчей «Коламбус» занимает десятое место в Восточной конференции. На счету команды 72 очка. «Филадельфия» (71) находится на 14 строчке на Востоке. В активе команды 57 баллов.

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НХЛ - регулярный чемпионат
08 апреля 2022, пятница. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 4
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Робинсон (Гавриков, Курали) – 15:06 (4x5)   1:1 Коннотон – 28:00 (5x5)   1:2 Типпетт (Санхайм, Хейз) – 33:26 (5x5)   1:3 Кейтс (Проворов, Хейз) – 36:41 (5x5)   1:4 Конечны (Фрост, ван Римсдайк) – 56:55 (5x5)
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