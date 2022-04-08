«Филадельфия» обыграла «Коламбус». У Проворова передача и «+1»

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Филадельфию Флайерз». Победу в матче одержали гости — 4:1.
У хозяев отличился Эрик Робинсон, которому ассистировали Шон Курали и Владислав Гавриков. Российский защитник провёл на льду 22 минуты 11 секунд. Теперь на его счету 31 (5+26) очко в текущем сезоне НХЛ.
В составе гостей забивали Кевин Коннотон, Оуэн Типпетт, Ноа Кейтс и Трэвис Конечны. Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметился голевой передачей. Его игровое время составило 21 минуту и 40 секунд, а показатель полезности «+1». Теперь в его активе 24 (7+17) балла.
После 72 матчей «Коламбус» занимает десятое место в Восточной конференции. На счету команды 72 очка. «Филадельфия» (71) находится на 14 строчке на Востоке. В активе команды 57 баллов.
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