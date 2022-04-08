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Шат-аут Шестёркина и гол Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Питтсбургом»

Шат-аут Шестёркина и гол Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Питтсбургом»
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась сухой победой хозяев со счётом 3:0, вследствие чего гости потерпели третье поражение кряду.

Счёт в матче был открыт на старте 2-го периода форвардом «синерубашечников» Фрэнком Ватрано, к середине этого же игрового отрезка отличился и российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, забросивший 20-й гол в нынешнем сезоне и проведший юбилейный 500-й матч в НХЛ. Точку в игре поставил гол в пустые ворота в исполнении форварда хозяев Драйдена Ханта – 3:0.

У форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина показатель полезности «-1» при игровом времени в 20 минут 12 секунд. Отметим, что участия в игре не принимал лидер «Пингвинз» Сидни Кросби.

Ворота «Рейнджерс» в этом матче защищал российский вратарь Игорь Шестёркин, отразивший все 30 бросков. Это его уже четвёртый шат-аут в сезоне. У его визави из «Питтсбурга» Тристана Джерри – 21 сейв.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 апреля 2022, пятница. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Ватрано (Крайдер, Зибанеджад) – 20:24 (5x5)   2:0 Панарин (Копп, Труба) – 29:47 (5x5)   3:0 Хант (Зибанеджад) – 59:22 (en)
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