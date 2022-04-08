Ассистентский дубль Свечникова помог «Каролине» обыграть «Баффало»
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В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» «Каролина Харрикейнз» принимала «Баффало Сэйбрз». Победу в матче одержали хозяева — 5:3.
У «Каролины» дублем отметились Себастьян Ахо и Джордан Стаал, а также шайбу забросил Теуво Терявяйнен. Российский нападающий Андрей Свечников провёл на льду 14 минут 59 секунд. Он отметился двумя голевыми голевыми передачами. После 68 матчей на его счету 62 (27+35) очка. В составе «Баффало» шайбы забрасывали Тейдж Томпсон, Алекс Так и Виктор Олофссон.
После 71 матча «Каролина» занимает второе место в Восточной конференции. На счету команды 100 очков. «Баффало» (72) находится на 12 строчке на Востоке. В активе команды 63 очка.
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НХЛ - регулярный чемпионат
08 апреля 2022, пятница. 02:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 3
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Томпсон (Скиннер, Так) – 03:49 (5x5) 0:2 Так (Скиннер, Томпсон) – 06:25 (5x5) 1:2 Ахо (Свечников, Джарвис) – 24:59 (5x5) 1:3 Олофссон (Миттельштадт, Самуэльссон) – 25:29 (5x5) 2:3 Терявяйнен – 36:32 (5x5) 3:3 Стаал (Песке, Фаст) – 45:12 (5x5) 4:3 Ахо (Свечников, Джарвис) – 51:39 (5x5) 5:3 Стаал – 59:05 (en)
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