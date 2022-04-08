Мэттьюс повторил рекорд по забитым шайбам в одном сезоне НХЛ среди американцев

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старс» на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» принимает «Торонто Мэйпл Лифс». На данный момент в третьем периоде встречи счёт ничейный — 3:3.
Второй гол «Торонто» забил американский нападающий Остон Мэттьюс. Для него эта шайба стала 55 в текущем сезоне. Таким образом, он повторил рекорд среди американских игроков по забитым голам в течение одной регулярки НХЛ.
Джимми Карсон в сезоне-1987/1988 и Кевин Стивенс в регулярном чемпионате-1992/1993 также забросили по 55 шайб, что является лучшим показателем в лиге.
Ранее сообщалось, что Мэттьюс быстрее всех в НХЛ с 1996 года сумел забросить 50 шайб в регулярке. Он сделал это за 62 встречи. Ранее в сезоне-1995/1996 Марио Лемье («Питтсбург Пингвинз») сумел забросить 50 шайб в 50 встречах, Яромир Ягр («Питтсбург») – в 59 играх, Александр Могильный («Ванкувер Кэнакс») – в 60, а Петер Бондра («Вашингтон Кэпиталз») – в 62.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 8 апреля 2022
-
06:50
-
06:45
-
06:21
-
06:14
-
06:07
-
05:28
-
05:01
-
04:35
-
04:33
-
03:21
- 7 апреля 2022
-
23:15
-
22:44
-
22:06
-
21:35
-
21:15
-
21:00
-
20:40
-
20:23
-
20:02
-
19:46
-
19:35
-
19:25
-
19:03
-
18:31
-
18:14
-
17:33
-
17:22
-
16:47
-
16:35
-
16:12
-
15:48
-
15:39
-
15:34
-
15:07
-
15:00