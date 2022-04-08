Мэттьюс повторил рекорд по забитым шайбам в одном сезоне НХЛ среди американцев

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старс» на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» принимает «Торонто Мэйпл Лифс». На данный момент в третьем периоде встречи счёт ничейный — 3:3.

Второй гол «Торонто» забил американский нападающий Остон Мэттьюс. Для него эта шайба стала 55 в текущем сезоне. Таким образом, он повторил рекорд среди американских игроков по забитым голам в течение одной регулярки НХЛ.

Джимми Карсон в сезоне-1987/1988 и Кевин Стивенс в регулярном чемпионате-1992/1993 также забросили по 55 шайб, что является лучшим показателем в лиге.

Ранее сообщалось, что Мэттьюс быстрее всех в НХЛ с 1996 года сумел забросить 50 шайб в регулярке. Он сделал это за 62 встречи. Ранее в сезоне-1995/1996 Марио Лемье («Питтсбург Пингвинз») сумел забросить 50 шайб в 50 встречах, Яромир Ягр («Питтсбург») – в 59 играх, Александр Могильный («Ванкувер Кэнакс») – в 60, а Петер Бондра («Вашингтон Кэпиталз») – в 62.



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