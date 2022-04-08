Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Передача Михеева помогла «Торонто» обыграть «Даллас», Радулов – без очков

Передача Михеева помогла «Торонто» обыграть «Даллас», Радулов – без очков
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

В составе победителей отличились Вильям Нюландер, Остон Мэттьюс (дважды) и Морган Райлли. Российский нападающий Илья Михеев отметился результативной передачей. Защитник Илья Любушкин завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

За «Даллас» забивали Тайлер Сегин, Йон Клингберг и Джо Павелски. Российские нападающие Александр Радулов и Владислав Наместников не отметились результативными действиями.

В параллельном матче «Чикаго Блэкхоукс» уступил «Сиэтл Кракен» со счётом 0:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 апреля 2022, пятница. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 4
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Нюландер (Михеев, Холл) – 07:29 (5x5)   1:1 Сегин (Бенн, Студенич) – 09:46 (5x5)   1:2 Мэттьюс (Джордано, Таварес) – 38:58 (5x4)   2:2 Клингберг (Робертсон, Павелски) – 45:43 (5x5)   2:3 Райлли (Марнер, Бантинг) – 50:36 (5x5)   3:3 Павелски (Сутер, Робертсон) – 57:37 (5x5)   3:4 Мэттьюс (Нюландер, Броди) – 62:09 (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
08 апреля 2022, пятница. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
0 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Веннберг (Донато, Эберле) – 20:47 (5x5)   0:2 Эберле (Гурд, Шихан) – 58:21 (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022