Передача Михеева помогла «Торонто» обыграть «Даллас», Радулов – без очков
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.
В составе победителей отличились Вильям Нюландер, Остон Мэттьюс (дважды) и Морган Райлли. Российский нападающий Илья Михеев отметился результативной передачей. Защитник Илья Любушкин завершил матч с коэффициентом полезности «-1».
За «Даллас» забивали Тайлер Сегин, Йон Клингберг и Джо Павелски. Российские нападающие Александр Радулов и Владислав Наместников не отметились результативными действиями.
В параллельном матче «Чикаго Блэкхоукс» уступил «Сиэтл Кракен» со счётом 0:2.
НХЛ - регулярный чемпионат
08 апреля 2022, пятница. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 4
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Нюландер (Михеев, Холл) – 07:29 (5x5) 1:1 Сегин (Бенн, Студенич) – 09:46 (5x5) 1:2 Мэттьюс (Джордано, Таварес) – 38:58 (5x4) 2:2 Клингберг (Робертсон, Павелски) – 45:43 (5x5) 2:3 Райлли (Марнер, Бантинг) – 50:36 (5x5) 3:3 Павелски (Сутер, Робертсон) – 57:37 (5x5) 3:4 Мэттьюс (Нюландер, Броди) – 62:09 (3x3)
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