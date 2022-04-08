Передача Михеева помогла «Торонто» обыграть «Даллас», Радулов – без очков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

В составе победителей отличились Вильям Нюландер, Остон Мэттьюс (дважды) и Морган Райлли. Российский нападающий Илья Михеев отметился результативной передачей. Защитник Илья Любушкин завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

За «Даллас» забивали Тайлер Сегин, Йон Клингберг и Джо Павелски. Российские нападающие Александр Радулов и Владислав Наместников не отметились результативными действиями.

В параллельном матче «Чикаго Блэкхоукс» уступил «Сиэтл Кракен» со счётом 0:2.