Мэттьюс побил исторический рекорд НХЛ по забитым голам в сезоне среди американцев

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

Дубль в составе «Торонто» забил американский нападающий Остон Мэттьюс. Теперь на его счету 56 заброшенных шайб в текущем сезоне. Таким образом, он побил исторический рекорд среди американских игроков по забитым голам в течение одной регулярки НХЛ.



Джимми Карсон в сезоне-1987/1988 и Кевин Стивенс в регулярном чемпионате-1992/1993 забросили по 55 шайб.



Ранее сообщалось, что Мэттьюс быстрее всех в НХЛ с 1996 года сумел забросить 50 шайб в регулярке. Он сделал это за 62 встречи. Ранее в сезоне-1995/1996 Марио Лемье («Питтсбург Пингвинз») сумел забросить 50 шайб в 50 встречах, Яромир Ягр («Питтсбург») – в 59 играх, Александр Могильный («Ванкувер Кэнакс») – в 60, а Петер Бондра («Вашингтон Кэпиталз») – в 62.



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