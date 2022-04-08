Макдэвид побил свой рекорд по заброшенным шайбам в течение одного сезона в НХЛ

В эти минуты «Лос-Анджелес Кингз» на стадионе «Крипто.ком Арена» принимает «Эдмонтон Ойлерз». После двух периодов счёт 2:1 в пользу гостей. Один из голов забил нападающий «Ойлерз» Коннор Макдэвид.

Как сообщает официальный сайт «Эдмонтон Ойлерз», для него эта шайба стала 42-й в этом сезоне. Таким образом, он побил собственный рекорд по забитым голам в течение одного сезона в Национальной Хоккейной Лиги. Ранее ему удавалось забить 41 шайбу в сезонах-2017/2018 и 2018.2019.

Канадский нападающий возглавляет гонку бомбардиров. Он набрал 108 (42+66) очков в 70 матчах нынешнего сезона. Второе место в списке занимает его одноклубник Леон Драйзайтль, который отстаёт на шесть очков.

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