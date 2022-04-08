Две передачи Подколзина помогли «Ванкуверу» крупно обыграть «Аризону»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Ванкувер Кэнакс». Встреча состоялась в Глендейле на стадионе «Хила Ривер-Арена» и завершился победой гостей со счётом 5:1.
В составе победителей отличились Алекс Чиассон (дважды), Бо Хорват (дважды) и Элиас Петтерссон. Российский нападающий Василий Подколзин отметился двумя результативными передачами.
Единственный гол за «Аризону» забил Ник Шмальц.
Таким образом, «Аризона» потерпела третье поражение за последние четыре матча. «Ванкувер», в свою очередь, одержал вторую победу подряд.
В следующем матче «Аризона» сыграет с «Вегас Голден Найтс», а «Ванкувер» сыграет с «Сен-Хосе Шаркс».
НХЛ - регулярный чемпионат
08 апреля 2022, пятница. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
1 : 5
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Чиассон (Петтерссон, Хорват) – 03:12 (5x4) 0:2 Хорват (Подколзин, Гарланд) – 20:52 (5x5) 0:3 Хорват (Подколзин, Гарланд) – 21:30 (5x5) 1:3 Шмальц (Бойд) – 27:27 (5x5) 1:4 Петтерссон (Чиассон, Миллер) – 31:12 (5x5) 1:5 Чиассон (Экман-Ларссон, Петтерссон) – 44:24 (5x4)
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