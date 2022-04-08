Две передачи Подколзина помогли «Ванкуверу» крупно обыграть «Аризону»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Ванкувер Кэнакс». Встреча состоялась в Глендейле на стадионе «Хила Ривер-Арена» и завершился победой гостей со счётом 5:1.

В составе победителей отличились Алекс Чиассон (дважды), Бо Хорват (дважды) и Элиас Петтерссон. Российский нападающий Василий Подколзин отметился двумя результативными передачами.

Единственный гол за «Аризону» забил Ник Шмальц.

Таким образом, «Аризона» потерпела третье поражение за последние четыре матча. «Ванкувер», в свою очередь, одержал вторую победу подряд.

В следующем матче «Аризона» сыграет с «Вегас Голден Найтс», а «Ванкувер» сыграет с «Сен-Хосе Шаркс».