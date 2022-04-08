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Гол и результативный пас Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть в гостях «Лос-Анджелес»

Гол и результативный пас Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть в гостях «Лос-Анджелес»
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» завершился очередной матч в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Лос-Анджелес Кингз» и «Эдмонтон Ойлерз». Победу во встрече одержали гости со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1).

В составе «Эдмонтона» отметились Коннор Макдэвид, Уоррен Фёгеле и Эван Бушар. Также Макдэвид стал автором одной голевой передачи, а Бушар отдал два результативных паса. У «Лос-Анджелеса» отличились Тревор Мур и Виктор Арвидссон.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 апреля 2022, пятница. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Макдэвид (Бушар) – 03:17 (5x5)   1:1 Мур (Дано) – 22:29 (4x5)   1:2 Фёгеле (Райан, Бушар) – 35:26 (5x5)   1:3 Бушар (Макдэвид, Кейн) – 44:01 (5x5)   2:3 Арвидссон (Мур) – 47:00 (5x5)

В другой встрече «Калгари Флэймз» в гостях оказался сильнее «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 4:2 (2:1, 1:0, 1:1). Матч прошёл в Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр». В составе победителей отличились Элиас Линдхольм (дубль), Мэттью Ткачук и Тревор Льюис. У «Сан-Хосе» шайбу забросили Ник Бонино и Логан Кутюр.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 апреля 2022, пятница. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 4
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Ткачук – 07:19 (5x5)   1:1 Бонино (Мегна, Ньето) – 14:29 (5x5)   1:2 Льюис (Андерссон, Ханифин) – 19:05 (5x5)   1:3 Линдхольм (Ткачук, Годро) – 33:28 (5x5)   2:3 Кутюр (Майер, Ферраро) – 45:24 (5x5)   2:4 Линдхольм (Ткачук, Годро) – 59:28 (en)
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