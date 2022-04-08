Гол и результативный пас Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть в гостях «Лос-Анджелес»

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» завершился очередной матч в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Лос-Анджелес Кингз» и «Эдмонтон Ойлерз». Победу во встрече одержали гости со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1).



В составе «Эдмонтона» отметились Коннор Макдэвид, Уоррен Фёгеле и Эван Бушар. Также Макдэвид стал автором одной голевой передачи, а Бушар отдал два результативных паса. У «Лос-Анджелеса» отличились Тревор Мур и Виктор Арвидссон.

В другой встрече «Калгари Флэймз» в гостях оказался сильнее «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 4:2 (2:1, 1:0, 1:1). Матч прошёл в Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр». В составе победителей отличились Элиас Линдхольм (дубль), Мэттью Ткачук и Тревор Льюис. У «Сан-Хосе» шайбу забросили Ник Бонино и Логан Кутюр.