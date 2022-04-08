Козлов: были шутки, мол «Спартак» обидится, что «Салават» отнял их титул народной команды

Тренер «Салавата Юлаева», двукратный обладатель Кубка Гагарина Виктор Козлов подвёл итоги плей-офф для уфимского клуба.



«Серия „Салават Юлаев“ — »Трактор" получилась конкурентной. Есть сожаление, что в плане итогового результата не сложилось, его определили мелкие детали. Для меня финал «Салават» — «Магнитка» стал бы идеальным, всё-таки с Уфой 11 лет назад в роли игрока завоевал Кубок Гагарина — как и с «Магниткой» шесть лет назад в роли тренера.



Тем не менее прошедший сезон для «Салавата» получился очень полезным и информативным. Целая группа молодых игроков из нашей системы — например, Мухамадуллин, Башкиров, Алалыкин, Пустозёров, Пименов, Кузьмин — сделала большой шаг вперёд. Могу сказать, что в чемпионский сезон Уфы у нас в системе не было такого выбора талантливой молодёжи. Плюс с новой стороны раскрылись опытные российские лидеры команды.



«Салавату» тяжело было не заметить в плей-офф потерю легионеров, которые несколько лет были лидерами клуба? Розыгрыш Кубка Гагарина — это особый отрезок сезона, работает любая мелочь. А тут уже по ходу плей-офф опустели некоторые места в раздевалке. Не только в игровом, но и в психологическом плане это серьёзный вызов, который команда приняла — сплотилась, вышла на новый уровень.



Тренерский штаб сразу заметил, как после отъезда легионеров добавили российские лидеры команды, как завелась молодёжь. До сих пор вспоминаю овацию наших трибун, когда без легионеров мы выиграли вторую встречу у «Сибири». Очень приятно, что Уфа нас тепло проводила, поверьте, такие моменты важны и для игроков, и для тренеров.



В этом плей-офф болельщики присвоили «Салавату» титул народной команды? Любая позитивная оценка приятна, спасибо нашим фанатам! Кстати, были и шутки — мол, «Спартак» обидится, что отняли у красно-белых их титул.



Не пора ли делать шаг вперёд в тренерской профессии? У меня был сезон работы главным тренером «Магнитки», есть опыт помощника и в Магнитогорске, и в Уфе. У нас в «Салавате» сложился амбициозный тренерский штаб во главе с Томи Лямся. И на льду, и вне льда всегда был командным игроком, готов к любой роли", — цитирует Козлова Russia-Hockey.ru.