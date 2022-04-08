Мэттьюс вышел на третье место в новейшей истории НХЛ по количеству голов за сезон

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3. Дубль оформил американский нападающий «Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс. Теперь на счету американца 56 голов в нынешней регулярки.

Таким образом, Мэттьюс вышел на третье место в новейшей истории НХЛ по количеству голов за сезон. Новейшую историю отсчитывается после локаута 2004-2005 годов. Он повторил результат Александра Овечкина сезона-2008/2009 и Джоннатана Чичу сезона-2005/2006.

На втором месте располагается Стивен Стамкос, у него 60 шайб в сезоне-2011/2012. Лучшим результатом остаётся 65 шайб в сезоне-2007/2008 у Овечкина.

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