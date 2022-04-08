Расписание и время матча плей-офф Кубка Гагарина — 2022 на 8 апреля
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Сегодня, 8 апреля, пройдёт очередной игровой день в рамках плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В Западной конференции состоится одна встреча.
Московский ЦСКА на своём льду примет санкт-петербургский СКА. Встреча на стадионе «ЦСКА-Арена» начнётся в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Напомним, счёт в серии — 2-1 в пользу подопечных Сергея Фёдорова, которые выиграли первую встречу со счётом 3:1, а также третью — 6:2. Во втором матче серии петербуржцы одержали победу — 2:1.
Действующим обладателем трофея является «Авангард», в финале 2021 года обыгравший ЦСКА со счётом 4-2 в серии.
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