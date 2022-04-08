Защитник «Нэшвилла» Йози стал рекордсменом клуба по количеству очков за один сезон НХЛ

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози стал новым рекордсменом клуба по очкам за один сезон Национальной хоккейной лиги, сообщает официальный сайт НХЛ.



В матче регулярного чемпионата с «Оттавой Сенаторз» (3:2) 31-летний швейцарец стал автором трёх результативных передач. На счету Йози 68 встреч в текущем сезоне, в которых он набрал 87 (19+68) баллов при показателе полезности "+24". Он стал рекордсменом «Нэшвилла», побив достижение Пола Карии, который заработал 85 очков в чемпионате-2005/2006, проведя 82 игры.



Также 87 баллов Йози — лучший результат среди защитников клубов НХЛ в XXI веке.



«Нэшвилл» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 86 баллов после 70 проведённых встреч.