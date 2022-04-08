Защитник «Нэшвилла» Йози стал рекордсменом клуба по количеству очков за один сезон НХЛ
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Защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози стал новым рекордсменом клуба по очкам за один сезон Национальной хоккейной лиги, сообщает официальный сайт НХЛ.
В матче регулярного чемпионата с «Оттавой Сенаторз» (3:2) 31-летний швейцарец стал автором трёх результативных передач. На счету Йози 68 встреч в текущем сезоне, в которых он набрал 87 (19+68) баллов при показателе полезности "+24". Он стал рекордсменом «Нэшвилла», побив достижение Пола Карии, который заработал 85 очков в чемпионате-2005/2006, проведя 82 игры.
Также 87 баллов Йози — лучший результат среди защитников клубов НХЛ в XXI веке.
«Нэшвилл» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 86 баллов после 70 проведённых встреч.
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