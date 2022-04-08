Гонка бомбардиров НХЛ: Макдэвид упрочил лидерство, Панарин подобрался к топ-10

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид стал автором гола и результативной передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз» (3:2).



25-летний канадец продолжает возглавлять список бомбардиров текущего сезона НХЛ, заработав 108 (41+67) баллов за 71 матч. Вторую строчку занимает нападающий «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо, на его счету 102 (26+76) очка после 70 встреч. Замыкает тройку одноклубник Макдэвида — Леон Драйзайтль, в активе которого 101 (50+51) балл за 71 игру.



Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сравнялся по очкам с Джей Ти Миллером из «Ванкувер Кэнакс», который занимает десятую строчку в гонке бомбардиров. В активе россиянина 20 заброшенных шайб и 65 голевых передач, хоккеист канадского клуба забил 29 голов и отдал 56 пасов, опережая «хлебушка» в списке за счёт большего количество взятия ворот.



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