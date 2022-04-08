Экс-голкипер «Сибири» Сятери пропустил пять шайб в первом матче за «Аризону» в НХЛ

Финский голкипер «Аризоны Койотс» Харри Сятери провёл свой первый матч за клуб в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «койоты» уступили «Ванкувер Кэнакс» со счётом 1:5.



32-летний вратарь отразил 27 бросков по своим воротам из 32. Сятери сыграл в НХЛ впервые с 2018 года, в тот момент он выступал в составе «Флориды Пантерз».



Перед дедлайном НХЛ финн заключил контракт с «Торонто Мэйпл Лифс», но позже «Аризона» забрала голкипера с обязательного драфта отказов.



Напомним, 4 марта 32-летний финский хоккеист покинул «Сибирь», за которую выступал с 2019 года. В досрочно завершившемся регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги принял участие в 38 матчах, отражая в среднем 92,6% бросков при коэффициенте надёжности 2,02. В плей-офф Сятери сыграл одну встречу, отразив 93,3% бросков и пропустив две шайбы.