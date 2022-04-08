Шестёркин был признан второй звездой прошедшего игрового дня в НХЛ

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин признан второй звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге, сообщает официальный сайт НХЛ.



26-летний вратарь оформил четвёртый шат-аут в сезоне, отразив все 30 бросков по своим воротам в матче регулярного чемпионата с «Питтсбург Пингвинз» (3:0).



Первой звездой дня стал нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, в активе которого две заброшенные шайбы во встрече с «Даллас Старз» (4:3, ОТ), одна из которых стала победной. Также 24-летний американец обновил клубный рекорд по голам, который составляет теперь 56 шайб.



Третья звезда дня — защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози, ставший автором трёх результативных передач в игре с «Оттавой Сенаторз» (3:2).