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Шестёркин был признан второй звездой прошедшего игрового дня в НХЛ

Шестёркин был признан второй звездой прошедшего игрового дня в НХЛ
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Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин признан второй звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге, сообщает официальный сайт НХЛ.

26-летний вратарь оформил четвёртый шат-аут в сезоне, отразив все 30 бросков по своим воротам в матче регулярного чемпионата с «Питтсбург Пингвинз» (3:0).

Первой звездой дня стал нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, в активе которого две заброшенные шайбы во встрече с «Даллас Старз» (4:3, ОТ), одна из которых стала победной. Также 24-летний американец обновил клубный рекорд по голам, который составляет теперь 56 шайб.

Третья звезда дня — защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози, ставший автором трёх результативных передач в игре с «Оттавой Сенаторз» (3:2).

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