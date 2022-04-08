Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — СКА. Платная трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дементьев: отсутствие иностранцев проблема «Трактора», Воробьёв сыграл тактически грамотно

Дементьев: отсутствие иностранцев проблема «Трактора», Воробьёв сыграл тактически грамотно
Комментарии

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев поделился мнением о третьем матче между «Трактором» и «Металлургом» (1:2) в рамках серии финала Восточной конференции Кубка Гагарина — 2022.

«Выжидательный хоккей получился. Вовремя проснулись лидеры Магнитогорска, которые сделали результат. Хорошо сыграл вратарь Василий Кошечкин. «Трактор» пытался играть на контратаках после того, как повёл 1:0, но «Магнитка» не предоставила такой возможности, добавила в игре и перевернула её в свою пользу.

Конечно, Седлака и Пулккинена не хватает, они — усиление для челябинцев, а их отсутствие заставляет Анвара Гатиятулина перестраивать всю игру, в том числе и большинство. Это тот нюанс, от которого наши клубы зависят. В том смысле, что практически всё большинство наигрывается с использованием легионеров. Та же проблема в сборной России, когда у неё долгое время не работало большинство.

Но отсутствие двух иностранцев — это проблема «Трактора». Илья Воробьёв сыграл тактически грамотно и был менее эмоционален на лавке, если сравнивать с другими встречами. Главное, конечно, что его команда показала результат», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«Магнитка» сломала «Трактор» за две минуты! Всё решил мини-шедевр от Голдобина «Магнитка» сломала «Трактор» за две минуты! Всё решил мини-шедевр от Голдобина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022