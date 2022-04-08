Дементьев: отсутствие иностранцев проблема «Трактора», Воробьёв сыграл тактически грамотно

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев поделился мнением о третьем матче между «Трактором» и «Металлургом» (1:2) в рамках серии финала Восточной конференции Кубка Гагарина — 2022.
«Выжидательный хоккей получился. Вовремя проснулись лидеры Магнитогорска, которые сделали результат. Хорошо сыграл вратарь Василий Кошечкин. «Трактор» пытался играть на контратаках после того, как повёл 1:0, но «Магнитка» не предоставила такой возможности, добавила в игре и перевернула её в свою пользу.
Конечно, Седлака и Пулккинена не хватает, они — усиление для челябинцев, а их отсутствие заставляет Анвара Гатиятулина перестраивать всю игру, в том числе и большинство. Это тот нюанс, от которого наши клубы зависят. В том смысле, что практически всё большинство наигрывается с использованием легионеров. Та же проблема в сборной России, когда у неё долгое время не работало большинство.
Но отсутствие двух иностранцев — это проблема «Трактора». Илья Воробьёв сыграл тактически грамотно и был менее эмоционален на лавке, если сравнивать с другими встречами. Главное, конечно, что его команда показала результат», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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