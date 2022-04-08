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«Он был превосходен». Галлан — об игре Шестёркина в матче с «Питтсбургом»

«Он был превосходен». Галлан — об игре Шестёркина в матче с «Питтсбургом»
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал игру российского голкипера клуба Игоря Шестёркина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» (3:0).

«Он был превосходен. Люди беспокоились за него, а я — нет. Он играл очень хорошо сегодня, сделал несколько настоящих ключевых сейвов в решающие моменты», — приводит слова Галлана официальный сайт НХЛ.

26-летний россиянин в прошедшей встрече отразил все 30 бросков по своим воротам. Это его четвёртый шат-аут в сезоне. Всего на его счету 47 матчей, в которых он отразил в среднем 93,5% бросков при коэффициенте надёжности 2,10.

«Рейнджерс» занимают четвёртое место в таблице Восточной конференции, набрав 98 баллов после 72 встреч.

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