«Чикаго» выведет из обращения номер официально завершившего карьеру Мариана Госсы

«Чикаго Блэкхоукс» выведет из обращения игровой номер экс-форварда клуба Мариана Госсы в следующем сезоне, сообщает официальный сайт НХЛ.



43-летний словак станет восьмым игроком в истории клуба, удостоенным этой чести. Госса выступал за «Чикаго» под 81-м номером.



Ранее он подписал однодневный контракт с клубом, чтобы официально завершить карьеру. За «Чикаго» Мариан выступал с 2009 по 2018 год, вместе с командой он выигрывал Кубок Стэнли (2010, 2013 и 2015). Летом 2017-го объявил, что пропустит следующий сезон, а в 2018-м решил завершить карьеру.



С 2020 года Госса входит в члены Зала хоккейной славы. Также он пять раз принимал участие в Матчах звёзд Национальной хоккейной лиги (2001, 2003, 2007, 2008, 2012).

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