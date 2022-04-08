Шестёркин — о 3:0 с «Пингвинз»: парни потушили опасность, заблокировав множество бросков

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин прокомментировал игру команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» (3:0).



«Это был очень важный матч. Ребята показали хорошую игру. Мы забросили отличные шайбы, также было множество классных заблокированных бросков по нашим воротам. Парни действительно потушили опасность», — цитирует Шестёркина официальный сайт НХЛ.



Напомним, 26-летний россиянин стал второй звездой прошедшего игрового дня в лиге, совершив четвёртый шат-аут в сезоне в матче с «Пингвинз».



«Рейнджерс» в настоящий момент располагаются на четвёртой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 98 баллов после 72 проведённых встреч.