Разин: ведём переговоры с игроками. «Северсталь» остаётся в КХЛ. Не верьте слухам!

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал слухи, касающиеся участия клуба в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги.
«Работа кипит. Стараемся сохранить как можно больше ребят. Ведём переговоры… с некоторыми есть принципиальная договорённость. Это говорит о том, что ХК „Северсталь“ остаётся в КХЛ. Не верьте слухам!», — написал Разин в своём телеграм-канале.
Напомним, специалист возглавляет команду с 2018 года.
Под его руководством «Северсталь» заняла в регулярном чемпионате КХЛ пятое место в таблице Запада, а в розыгрыше плей-офф Кубка Гагарина — 2022 в первом раунде с московским «Динамо» дошла до седьмого матча, уступив в серии со счётом 3-4. При этом подопечные Разина вели в серии со счётом 2-0 после двух гостевых игр.
- 8 апреля 2022
-
14:15
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:45
-
12:20
-
12:15
-
12:05
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:10
-
11:00
-
10:45
-
10:40
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:50
-
09:40
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:41
-
08:39
-
08:30
-
08:24
-
07:26
-
07:17
-
06:50
-
06:45
-
06:21
-
06:14
-
06:07