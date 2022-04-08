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Разин: ведём переговоры с игроками. «Северсталь» остаётся в КХЛ. Не верьте слухам!

Разин: ведём переговоры с игроками. «Северсталь» остаётся в КХЛ. Не верьте слухам!
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал слухи, касающиеся участия клуба в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Работа кипит. Стараемся сохранить как можно больше ребят. Ведём переговоры… с некоторыми есть принципиальная договорённость. Это говорит о том, что ХК „Северсталь“ остаётся в КХЛ. Не верьте слухам!», — написал Разин в своём телеграм-канале.

Напомним, специалист возглавляет команду с 2018 года.

Под его руководством «Северсталь» заняла в регулярном чемпионате КХЛ пятое место в таблице Запада, а в розыгрыше плей-офф Кубка Гагарина — 2022 в первом раунде с московским «Динамо» дошла до седьмого матча, уступив в серии со счётом 3-4. При этом подопечные Разина вели в серии со счётом 2-0 после двух гостевых игр.

«Северсталь» — уникальная для КХЛ команда. Разину нельзя уходить, чтобы мы её не потеряли «Северсталь» — уникальная для КХЛ команда. Разину нельзя уходить, чтобы мы её не потеряли
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