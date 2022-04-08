«Сочи» заключил новое соглашение с нападающим Ромаевым

Хоккейный клуб «Сочи» в своём телеграм-канале сообщил о продлении контракта с нападающим Михаилом Ромаевым.



Соглашение с 21-летним нападающим будет действовать до 30 апреля 2023 года. Контракт носит двусторонний характер.



Ромаев пополнил состав «Сочи» в октябре 2021 года и принял участие в 13 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги при среднем игровом времени 2 минуты 48 секунд, не набрав результативных баллов при показателе полезности «-1».



Ранее форвард выступал за новосибирскую «Сибирь» (2019-2021). Всего на его счету 36 матчей в КХЛ, в которых забросил две шайбы при общей полезности «-3». «Сочи» занял 11-е место в таблице Западной конференции, не сумев пробиться в плей-офф КХЛ.