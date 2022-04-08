Панарин набрал 558 очков с момента дебюта в НХЛ. Больше за это время — только у 3 игроков
Поделиться
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин занимает четвёртое место по набранным очкам в Национальной хоккейной лиге с 2015 года.
Как сообщает официальный сайт НХЛ, он делит четвёртую строчку с форвардом «Бостон Брюинз» Брэдом Маршаном, оба хоккеиста набрали по 558 баллов. Отметим, что 30-летний россиянин провёл 500-й матч в лиге с «Питтсбург Пингвинз» (3:0). Всего на счету Панарина 558 (185+373) очков в НХЛ.
С момента дебюта россиянина в НХЛ в 2015 году больше баллов набрали только Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз», 682 в 478 матчах), Патрик Кейн («Чикаго Блэкхоукс», 611 в 520) и Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 598 в 512).
В текущем регулярном сезоне Панарин набрал 85 (20+65) очков за 67 матчей при полезности «+14».
Комментарии
- 8 апреля 2022
-
16:01
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:45
-
12:20
-
12:15
-
12:05
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:10
-
11:00
-
10:45
-
10:40
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:50
-
09:40
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:41
-
08:39
-
08:30
-
08:24
-
07:26
Партнерский контент