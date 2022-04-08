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Панарин набрал 558 очков с момента дебюта в НХЛ. Больше за это время — только у 3 игроков

Панарин набрал 558 очков с момента дебюта в НХЛ. Больше за это время — только у 3 игроков
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин занимает четвёртое место по набранным очкам в Национальной хоккейной лиге с 2015 года.

Как сообщает официальный сайт НХЛ, он делит четвёртую строчку с форвардом «Бостон Брюинз» Брэдом Маршаном, оба хоккеиста набрали по 558 баллов. Отметим, что 30-летний россиянин провёл 500-й матч в лиге с «Питтсбург Пингвинз» (3:0). Всего на счету Панарина 558 (185+373) очков в НХЛ.

С момента дебюта россиянина в НХЛ в 2015 году больше баллов набрали только Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз», 682 в 478 матчах), Патрик Кейн («Чикаго Блэкхоукс», 611 в 520) и Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 598 в 512).

В текущем регулярном сезоне Панарин набрал 85 (20+65) очков за 67 матчей при полезности «+14».

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