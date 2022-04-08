«Все знают, что Кирилл — талантливый хоккеист». Овечкин высказался о Капризове

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о соотечественнике, форварде «Миннесоты Уайлд» Кирилле Капризове.
«Он приехал в НХЛ, будучи зрелым игроком. У него уже большой опыт, есть выступления за национальную сборную, много матчей против взрослых мужиков. Все знают, что он является талантливым хоккеистом с большим набором умений. Очевидно, что Дин Эвасон — человек, который даст такому парню, как Кирилл, много игрового времени, позволит ему быть тем, кем он является. Это круто», — приводит слова Овечкина The Athletic.
Напомним, в текущем сезоне Капризов установил рекорд в истории «Миннесоты» по количеству набранных за один регулярный чемпионат очков. На счету россиянина уже 87 (40+47) результативных баллов после 68 матчей.
- 8 апреля 2022
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