«Все знают, что Кирилл — талантливый хоккеист». Овечкин высказался о Капризове

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о соотечественнике, форварде «Миннесоты Уайлд» Кирилле Капризове.

«Он приехал в НХЛ, будучи зрелым игроком. У него уже большой опыт, есть выступления за национальную сборную, много матчей против взрослых мужиков. Все знают, что он является талантливым хоккеистом с большим набором умений. Очевидно, что Дин Эвасон — человек, который даст такому парню, как Кирилл, много игрового времени, позволит ему быть тем, кем он является. Это круто», — приводит слова Овечкина The Athletic.

Напомним, в текущем сезоне Капризов установил рекорд в истории «Миннесоты» по количеству набранных за один регулярный чемпионат очков. На счету россиянина уже 87 (40+47) результативных баллов после 68 матчей.