Шестёркин проводил «Питтсбург» со льда издевательским жестом

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин оформил шат-аут, отразив все 30 бросков по своим воротам в матче регулярного чемпионата с «Питтсбург Пингвинз» (3:0). Для 26-летнего вратаря «сухарь» стал четвёртым в сезоне.

После финальной сирены у борта началась массовая драка, Шестёркин смотрел на неё со стороны, а потом проводил «Питтсбург» со льда, издевательски помахав им рукой.

Видео момента можно посмотреть здесь.

Напомним, матч прошёл в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершился победой хозяев со счётом 3:0. На данный момент «Рейнджерс» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 98 очков. «Питтсбург» находится на седьмом месте, набрав 92 очка.