Шестёркин — в топ-3 на звание лучшего игрока сезона НХЛ по версии ESPN, Овечкин вне списка

Авторитетное издание ESPN на официальном сайте опубликовало свой топ игроков, претендующих на «Харт Трофи» — награду, которая по итогам сезона вручается самому ценному хоккеисту команды.

По мнению голосовавших журналистов издания, главным фаворитом является американский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс. Среди главных претендентов на «Харт» — форвард «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо и российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин. Причём голкипера «рейнджеров» отмечают как главного конкурента Мэттьюса.

Среди других игроков, которых журналисты ESPN ставили на первые места, оказались российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, а также защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози.

Игроками, не получившими первых мест, стали форварды из «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль. В список не попали российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и нападающий «Калгари Флэймз» Джонни Годро.