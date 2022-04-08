Назаров: Кошечкин — мой кумир, я давно за него болею. Василий даёт ещё жару!

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров поделился мнением о российском голкипере магнитогорского «Металлурга» Василии Кошечкине, который участвует в финальной серии Восточной конференции с челябинским «Трактором» (2-1).



«В этой серии играет мой кумир — голкипер «Металлурга» Вася Кошечкин. Я давно за него болею. Ветеран, молодец, не сдаётся. Даёт ещё, как говорится, жару!



Я думаю, что в этой серии будет шесть или семь матчей. Всё только начинается», — приводит слова главного тренера «Сочи» «РИА Новости Спорт».

Напомним, вчера, 7 апреля, магнитогорский «Металлург» одержал победу в третьем матче финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина 2022 года с челябинским «Трактором» со счётом 2:1 (0:0, 0:1, 2:0). Встреча прошла в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова».