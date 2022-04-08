Фетисов: Панарин может войти в историю НХЛ, как один из самых талантливых игроков

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал выступление российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина. Форвард «рейнджеров» набрал 558 (185+373) результативных баллов в 500 матчах в Национальной хоккейной лиге.
«Талантливый парень. Если здоровье позволит и без травм, то может войти в историю НХЛ, как один из самых талантливых игроков», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Отметим, что с момента дебюта россиянина в НХЛ в 2015 году больше баллов набрали только Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз», 682 в 478 матчах), Патрик Кейн («Чикаго Блэкхоукс», 611 в 520) и Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 598 в 512).
В текущем регулярном сезоне Панарин набрал 85 (20+65) очков за 67 матчей при полезности «+14».
- 8 апреля 2022
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