Фетисов: Панарин может войти в историю НХЛ, как один из самых талантливых игроков

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал выступление российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина. Форвард «рейнджеров» набрал 558 (185+373) результативных баллов в 500 матчах в Национальной хоккейной лиге.



«Талантливый парень. Если здоровье позволит и без травм, то может войти в историю НХЛ, как один из самых талантливых игроков», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Отметим, что с момента дебюта россиянина в НХЛ в 2015 году больше баллов набрали только Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз», 682 в 478 матчах), Патрик Кейн («Чикаго Блэкхоукс», 611 в 520) и Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 598 в 512).



В текущем регулярном сезоне Панарин набрал 85 (20+65) очков за 67 матчей при полезности «+14».