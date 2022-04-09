Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Трактор» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вячеслав Фетисов заявил, что Игорь Шестёркин заслуживает «Везину Трофи»

Вячеслав Фетисов заявил, что Игорь Шестёркин заслуживает «Везину Трофи»
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал выступление российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина. Он считает, что вратарь «рейнджеров» является главным претендентом на «Везину Трофи» — приз, вручаемый лучшему вратарю сезона.

«Исходя из показателей Шестёркина, он заслуживает «Везину». Если бы была политическая история, то оттуда уже всех бы отправили. В НХЛ во главе — спортивный принцип», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в текущем сезоне 26-летний Шестёркин принял участие в 46 матчах. Российский голкипер одержал 33 победы при 93,5% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.10 и оформил четыре шат-аута.

Новость по теме
Шестёркин — в топ-3 на звание лучшего игрока сезона НХЛ по версии ESPN, Овечкин вне списка
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022