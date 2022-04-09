Вячеслав Фетисов заявил, что Игорь Шестёркин заслуживает «Везину Трофи»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал выступление российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина. Он считает, что вратарь «рейнджеров» является главным претендентом на «Везину Трофи» — приз, вручаемый лучшему вратарю сезона.



«Исходя из показателей Шестёркина, он заслуживает «Везину». Если бы была политическая история, то оттуда уже всех бы отправили. В НХЛ во главе — спортивный принцип», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в текущем сезоне 26-летний Шестёркин принял участие в 46 матчах. Российский голкипер одержал 33 победы при 93,5% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.10 и оформил четыре шат-аута.