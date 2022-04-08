Овечкин примерил на себя роль журналиста во время матча с «Тампой». Видео
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин примерил на себя роль журналиста во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Одноклубник россиянина Джон Карлсон забросил шайбу, судьи пошли проверять гол на возможный офсайд. Пока арбитры смотрели видеоповтор, Овечкин наклонился к монитору корреспондента Даррена Пенга, чтобы посмотреть повторы, и что-то сказал журналисту.
«Ови считает, что это чистый гол, потому что нога Карлсона была в воздухе», — сказал Пенг.
«Хороший [гол]!» — крикнул Овечкин.
«Ови говорит, что шайба заброшена верно», — повторил Пенг.
Видео момента можно посмотреть здесь.
Отметим, что гол Карлсона всё же был отменён, так как судьи зафиксировали офсайд.
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