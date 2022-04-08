СКА забросил три шайбы в ворота ЦСКА за 179 секунд

В эти минуты в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит четвёртый матч финала Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина — 2022, в котором встречаются местный ЦСКА и санкт-петербургский СКА. К середине второго периода гости выигрывают — 3:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
СКА смог забросить три шайбы подряд. На это гостям понадобилось 179 секунд — меньше трёх минут. На 24-й минуте Игорь Ожиганов получил пас от Никиты Гусева и, сблизившись с Иваном Федотовым, точным броском открыл счёт в матче — 1:0.
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Через 110 секунд Антон Бурдасов в ближнем бою переиграл Федотова — 2:0.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Спустя ещё 69 секунд Михаил Воробьёв реализовал численное большинство — 3:0.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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