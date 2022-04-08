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СКА нанёс ЦСКА второе поражение в плей-офф КХЛ, забив трижды за три минуты

СКА нанёс ЦСКА второе поражение в плей-офф КХЛ, забив трижды за три минуты
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился четвёртый матч серии полуфинального раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (0:0, 3:1, 0:1).

КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 4-й матч
08 апреля 2022, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Ожиганов (Гусев, Воробьёв) – 23:29 (5x5)   0:2 Бурдасов (Бардаков) – 25:19 (5x5)   0:3 Воробьёв (Гусев, Фантенберг) – 26:28 (5x4)   1:3 Абрамов (Нестеров) – 30:27 (5x5)   2:3 Соркин (Светлаков) – 44:54 (5x5)

На 24-й минуте Игорь Ожиганов с передачи Никиты Гусева открыл счёт в матче. Через 110 секунд Антон Бурдасов после паса Захара Бардакова удвоил преимущество СКА, а спустя ещё 69 секунд Михаил Воробьёв реализовал численное большинство — 3:0. На 31-й минуте Виталий Абрамов с передачи Никиты Нестерова отыграл один гол. На 45-й минуте Максим Соркин, подставившись под бросок Андрея Светлакова, сократил отставание до минимума.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, СКА сравнял счёт в серии — 2-2. Следующий матч состоится послезавтра, 10 апреля, в Санкт-Петербурге.

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