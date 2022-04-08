СКА нанёс ЦСКА второе поражение в плей-офф КХЛ, забив трижды за три минуты

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился четвёртый матч серии полуфинального раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (0:0, 3:1, 0:1).

На 24-й минуте Игорь Ожиганов с передачи Никиты Гусева открыл счёт в матче. Через 110 секунд Антон Бурдасов после паса Захара Бардакова удвоил преимущество СКА, а спустя ещё 69 секунд Михаил Воробьёв реализовал численное большинство — 3:0. На 31-й минуте Виталий Абрамов с передачи Никиты Нестерова отыграл один гол. На 45-й минуте Максим Соркин, подставившись под бросок Андрея Светлакова, сократил отставание до минимума.

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Таким образом, СКА сравнял счёт в серии — 2-2. Следующий матч состоится послезавтра, 10 апреля, в Санкт-Петербурге.