Заварухин продолжит работу в «Автомобилисте», стали известны его помощники

Как стало известно «Чемпионату», российский специалист Николай Заварухин сохранит должность главного тренера «Автомобилиста». Помощниками 47-летнего тренера станут Олег Ореховский и Владимир Воробьёв.



Заварухин вошёл в тренерский штаб «Автомобилиста» 1 мая 2021 года. После увольнения Билла Питерса в конце ноября из-за неудачной игры на старте регулярного чемпионата российский специалист был назначен главным тренером «Автомобилиста». Под его руководством екатеринбургская команда была близка к выходу в плей-офф, однако регулярка завершилась досрочно. «Автомобилисту» не хватило шести очков, чтобы попасть в восьмёрку на Востоке.

44-летний Ореховский с апреля 2021 года входил в тренерский штаб Сергея Зубова в рижском «Динамо». 49-летний Воробьёв с мая прошлого года руководил хабаровским «Амуром», однако в конце сентября его соглашение с клубом было расторгнуто.

Отметим, что ранее, по слухам, «Автомобилист» мог возглавить Дмитрий Квартальнов.