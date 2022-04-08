С. Фёдоров — о Плотникове: очень опасная травма в районе глаза, болевой синдром

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров подвёл итоги четвёртого матча полуфинальной серии плей-офф КХЛ со СКА (2:3, 2-2).

«Мыслей взять тайм-аут после второго гола не было. Тайм-аут — интересное и важное средство. Мы применили его, когда важно было что-то поменять. Не получается в большинстве — мягко сказано. Ребята мастеровитые, но наше большинство сегодня мало что показало. Временами ребята-олимпийцы смотрятся неплохо, но этого мало. Они это прекрасно понимают. Мы с ними об этом разговаривали, по душам тоже. Ребята взрослые, должны отдавать отчёт — кто кого куда тянет и как долго они будут играть на этом не своём уровне.



Показалось, что Плотникову было тяжеловато. Болевой синдром, нервная система была задействована. Ему было сложно войти в матч. Он старался, сделал всё возможное на данный момент. Очень опасная травма в районе глаза. Нужно отдать должное, что он вышел и сыграл. Не знаю, сможет ли Андронов сыграть на краю, он всё-таки центральный нападающий, в моём понимании.



Поведение Комарова? На персоналиях сложно — да и незачем — останавливаться. Не сказал бы, что хочу быть частью немужской игры. Но это определённо приемлемый и спортивный способ вывести соперника из себя. В Северной Америке это часто применяется, в каждой команде есть такие люди. Нет смысла это комментировать. Есть профессионалы, которые за это отвечают», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.