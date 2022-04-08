Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Принял ваши пожелания на заметку, услышал вас». С. Фёдоров ответил на вопрос журналиста

«Принял ваши пожелания на заметку, услышал вас». С. Фёдоров ответил на вопрос журналиста
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал поражение в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ со СКА (2:3, 2-2).

«Поменять Григоренко с Абрамовым и вернуть Андронова? Принял ваши пожелания на заметку, услышал вас. Показали тот уровень хоккея, на который мы способны. Задача тренерского штаба — проанализировать игру, задача ребят — быть готовыми к следующей тренировке, матчу. У нас опытная команда, многие ребята прошли огонь, воду и медные трубы. Отдых займёт какое-то время, постараемся доработать психологию, где-то успокоить ребят и вернуться в то русло, где мы показываем хороший, достойный хоккей, который даёт результат», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Новость по теме
В конце матча ЦСКА — СКА между хоккеистами произошла массовая стычка
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022