«Принял ваши пожелания на заметку, услышал вас». С. Фёдоров ответил на вопрос журналиста
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал поражение в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ со СКА (2:3, 2-2).
«Поменять Григоренко с Абрамовым и вернуть Андронова? Принял ваши пожелания на заметку, услышал вас. Показали тот уровень хоккея, на который мы способны. Задача тренерского штаба — проанализировать игру, задача ребят — быть готовыми к следующей тренировке, матчу. У нас опытная команда, многие ребята прошли огонь, воду и медные трубы. Отдых займёт какое-то время, постараемся доработать психологию, где-то успокоить ребят и вернуться в то русло, где мы показываем хороший, достойный хоккей, который даёт результат», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
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