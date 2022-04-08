Zone Coverage: Капризов в одиночку преобразил «Миннесоту», россиянин ведёт клуб за собой

Журналист Zone Coverage Кайл Хиннек поделился мнением о выступлении российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.

«Каждый вечер Кирилл Капризов показывает магию на льду.



Российский нападающий «Уайлд» в одиночку преобразил франшизу, которая на протяжении большей части своей истории была в лучшем случае середняком лиги. Такой хоккеист, как Капризов, — именно то, что нужно «Миннесоте», дабы выйти на новый уровень.



При этом очевидно, что парню по силам сделать то, чего до него не удавалось ни одному игроку «Уайлд». Набрать 100 очков за сезон.



Капризов провёл в «Миннесоте» меньше двух полных кампаний, а уже бьёт рекорды франшизы. В недавнем матче с «Каролиной» россиянин набрал своё 84-е очко, тем самым превзойдя лучшее клубное достижение по количеству результативных баллов за одно первенство.



«Уайлд» стоит на пороге новой эпохи в клубной истории, и именно россиянин ведёт их за собой», — приводит слова Хиннека Zone Coverage.