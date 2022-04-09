Юбердо в матче с «Баффало» повторил достижение Буре, установленное в сезоне-1999/2000

28-летний канадский форвард «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо отметился статистическим достижением благодаря очередному результативному действию – на этот раз в матче с «Баффало Сэйбрз».
В первом периоде матча Юбердо отметился 77-й голевой передаче в сезоне, поучаствовав в заброшенной шайбе Клода Жиру. Таким образом, Юбердо продлил результативную серию до 10 матчей. Она началась ещё 18 марта, за это время он набрал 19 (7+12) очков.
Примечательно, что Юбердо второй игрок в истории «Флориды» после российского нападающего Павла Буре, которому удалось дважды за сезон добраться до двузначной результативной серии. Ранее в этом сезоне набирал очки в 10 матчах кряду, а Буре в сезоне-1999/2000 отмечался 13-матчевой и 11-матчевой сериями.
Всего в нынешнем сезоне Юбердо принял участие в 71 матче НХЛ, в которых набрал 103 (26+77) очка при коэффициенте полезности «+42».
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