«Айлендерс» вырвали победу у «Каролины» за 15 секунд до конца игры. У Сорокина – 19 сейвов
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В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Счёт в матче был открыт в середине 2-го периода – отличился нападающий «островитян» Жан-Габриэль Пажо. Именно этот гол мог стать единственным в этой игре, однако хоккеисты «Каролины» сумели сравнять счёт в матче за 57 секунд до конца встречи. Но и этого им не хватило, чтобы перевести игру в овертайм – на отметке 59 минут 45 секунд «Айлендерс» вновь вышли вперёд усилиями Кайла Палмьери.
У российского вратаря «Нью-Йорка» Ильи Сорокина – 19 сейвов, как и у его коллеги по амплуа из «Харрикейнз» Фредерика Андерсена.
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