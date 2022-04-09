«Айлендерс» вырвали победу у «Каролины» за 15 секунд до конца игры. У Сорокина – 19 сейвов

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт в середине 2-го периода – отличился нападающий «островитян» Жан-Габриэль Пажо. Именно этот гол мог стать единственным в этой игре, однако хоккеисты «Каролины» сумели сравнять счёт в матче за 57 секунд до конца встречи. Но и этого им не хватило, чтобы перевести игру в овертайм – на отметке 59 минут 45 секунд «Айлендерс» вновь вышли вперёд усилиями Кайла Палмьери.

У российского вратаря «Нью-Йорка» Ильи Сорокина – 19 сейвов, как и у его коллеги по амплуа из «Харрикейнз» Фредерика Андерсена.