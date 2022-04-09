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«Флорида» вновь одержала волевую победу, отыгравшись с 1:3 в матче с «Баффало»

«Флорида» вновь одержала волевую победу, отыгравшись с 1:3 в матче с «Баффало»
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В Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Баффало Сэйбрз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3, которая стала для них шестой кряду.

В составе «Флориды» отличились Клод Жиру, Патрик Хёрнквист, Сэм Райнхарт и Сэм Беннетт. За «Баффало» забрасывали Виктор Олофссон, Марк Писик и Джефф Скиннер.

Ранее «Флорида» одержала волевую победу над «Торонто Мэйпл Лифс» (7:6 ОТ), отыгравшись с 1:5.

Ворота «Пантерз» в этой игре защищал российский вратарь Сергей Бобровский, отразивший 19 бросков из 22. Его визави из «Баффало» Дастин Токарски совершил 39 сейвов.

Напомним, «Флорида Пантерз», набрав 106 очков в 71 матче, является лидером Восточной конференции НХЛ, а «Баффало Сэйбрз» (63) идёт на 12-м месте.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 апреля 2022, суббота. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 3
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Олофссон (Кребс) – 06:27 (5x4)   1:1 Жиру (Юбердо, Райнхарт) – 08:25 (5x4)   1:2 Писик – 08:45 (5x5)   1:3 Скиннер (Томпсон) – 15:35 (5x5)   2:3 Хёрнквист (Монтур, Луостаринен) – 29:30 (5x5)   3:3 Райнхарт (Барков, Жиру) – 34:20 (5x4)   4:3 Беннетт (Барков, Монтур) – 59:22 (5x5)
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