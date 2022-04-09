«Флорида» вновь одержала волевую победу, отыгравшись с 1:3 в матче с «Баффало»

В Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Баффало Сэйбрз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3, которая стала для них шестой кряду.

В составе «Флориды» отличились Клод Жиру, Патрик Хёрнквист, Сэм Райнхарт и Сэм Беннетт. За «Баффало» забрасывали Виктор Олофссон, Марк Писик и Джефф Скиннер.

Ранее «Флорида» одержала волевую победу над «Торонто Мэйпл Лифс» (7:6 ОТ), отыгравшись с 1:5.

Ворота «Пантерз» в этой игре защищал российский вратарь Сергей Бобровский, отразивший 19 бросков из 22. Его визави из «Баффало» Дастин Токарски совершил 39 сейвов.

Напомним, «Флорида Пантерз», набрав 106 очков в 71 матче, является лидером Восточной конференции НХЛ, а «Баффало Сэйбрз» (63) идёт на 12-м месте.