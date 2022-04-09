Кирилл Капризов забросил 41-ю шайбу в сезоне, отличившись в игре с «Сент-Луисом»

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимает «Миннесоту Уайлд». Идёт 2-й период, гости ведут – 2:1.

Счёт в матче был открыт уже на пятой минуте – 26-летний российский нападающий «Блюз» Павел Бучневич реализовал численное преимущество после удаления форварда «Уайлд» Маркуса Фолиньо.

Однако к концу игрового отрезка хоккеисты гостей сравняли счёт усилиями Кевина Фиалы, а в середине второго периода 41-ю шайбу в сезоне забросил и российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов, выведя свою команду вперёд.

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Таким образом, на счету Капризова уже 88 (41+47) очков в 69 матчах нынешнего сезона НХЛ при коэффициенте полезности «+23».