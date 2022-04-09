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Илья Сорокин – третья звезда матча «Каролина» – «Айлендерс»

Илья Сорокин – третья звезда матча «Каролина» – «Айлендерс»
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В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Российский голкипер гостей Илья Сорокин признан третьей звездой матча. У россиянина 20 сейвов. Всего по его воротам было нанесён 21 бросок. Второй звездой стал Винс Трочек, у которого один гол. А первое место забрал Кайл Палмьери, на его счету один гол и одна голевая.

Счёт в матче был открыт в середине 2-го периода – отличился нападающий «островитян» Жан-Габриэль Пажо. Именно этот гол мог стать единственным в этой игре, однако хоккеисты «Каролины» сумели сравнять счёт в матче за 57 секунд до конца встречи. Но и этого им не хватило, чтобы перевести игру в овертайм – на отметке 59 минут 45 секунд «Айлендерс» вновь вышли вперёд усилиями Кайла Палмьери.

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